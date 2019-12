Weihnachtlich ging es kürzlich in der Villa Kunterbunt zu. Gudrun Liemberger alias GuGabriel und Sigrid Machowetz brachten ihr neuestes Album - Frohe Weihnachten - mit. Klassisch mit: Es ist ein Ros entsprungen oder: Es wird scho glei dumpa wollte das Duo der Mama eine Freude machen. Wir haben dieses Album für unsere Mama aufgenommen, so ihr Statement. Darüber freuten sich aber auch andere Mütter und natürlich die Fans von GuGabriel. Klassische Weihnachtslieder, neu aufgelegt in ihrer Einfachheit und der schönen Stimme von Gu Gabriel, sehr feierlich und berührend. Es lauschten nicht nur die Damen Monika Kramel, Erika Zizala und Uta Kiedaibl, auch Radrennsport-Legende Gerhard Zadrobilek in Begleitung von Csilla Steininger sowie Heinz Strobl alias Gandalf stimmten sich diesen Abend weihnachtlich ein. Natürlich gab es von Singer Songwriterin GuGabriel auch Kostproben aus ihrem aktuellen Album"Mind" out Now! Ein stimmiger Abend mit Empfehlung für das Weihnachtsalbum an Heilig' Abend.