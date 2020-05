Steigende Anfragen für Krankenversicherungen und Online-Angebote zeigen die Veränderung durch die Krise.



PURKERSDORF. Im Gespräch mit Georg Kainz von der OVB Allfinanzvermittlungs GmbH in Purkersdorf als Versicherungsfachmann gibt dieser Tipps und Erfahrungswerte während einer Krise weiter.

Online-Erweiterung

Auch bei den Versicherungen ist die Coronakrise deutlich zu spüren. "Zu Beginn der Isolation waren tatsächlich sehr wenig Anfragen vorhanden. Ich denke, die Menschen mussten sich erst umstellen, denn nach dem ersten Monat stieg die Nachfrage stark an, womöglich weil nun viele Zeit hatten, sich Gedanken zu ihren Finanzen zu machen oder sich dazu Gedanken machen mussten." Aus dieser speziellen Krisenzeit hat der selbständige Unternehmer gelernt, dass online sehr viel möglich ist, und hat daher sein Angebot, Gespräche auch weiterhin online zu führen, erweitert.

Zurück zur Region

Das Bewusstsein auf regionale Produkte oder Firmen zurückzugreifen ist bei vielen in den letzten Monaten gewachsen, so auch bei Kainz: "Weiters wurde ich privat auf einige regionale Firmen aufmerksam, die ich gerne weiterhin als Kunde nutzen werde. Außerdem kommt mir auch in dieser Zeit meine Flexibilität und Spontanität, die ich gerade auch als bald zweifacher Papa brauche, sehr zugute. Ich hoffe, dass die Purkersdorfer Regionalität auch im Finanzbereich schätzen und auch aus diesem Grund gerne auf mich zukommen. Normalerweise finden Kundentermine bei meinen Kunden zuhause, in einem Kaffeehaus oder bei mir im Büro statt. Durch die aktuelle Lage ist dies nur unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben möglich. Deshalb hat sich mein Angebot um Online-Termine, zum Beispiel via Skype oder Zoom, erweitert."

Vermehrte Krankenversicherungs-Anfragen

Die Nachfrage nach der privaten Krankenversicherung ist bei Georg Kainz erheblich gestiegen, aber genauso die Frage nach Einsparungsmöglichkeiten. "Ich bin froh, schon vielen Kunden dabei geholfen zu haben, Geld einzusparen und Ihnen so die derzeitige Situation erträglicher zu machen. Natürlich unterliege ich strengsten Datenschutzrichtlinien, sodass sich jeder vertrauensvoll an mich wenden kann, egal in welcher finanziellen Lage er ist", sagt der Versicherungsfachmann weiters.

Vom Fachmann

Ich bin seit über sieben Jahren selbstständig, habe mein Zertifikat bei der Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV) erhalten und bin geprüfter Versicherungsfachmann. Für die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH bin ich als Generalagent tätig und habe mein Büro seit über drei Jahren in Purkersdorf Zentrum.

Online-Vergleich

"Ich habe immer einen Blick auf Verbesserungsmöglichkeiten; wenn sich Produkte verändern, informiere ich meine Kunden zeitgerecht, sodass sie immer ein beruhigtes Gefühl haben können. Das ist auch der Vorteil gegenüber diversen Online-Vergleichsplattformen", so Kainz.