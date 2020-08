PURKERSDORF. Die neuen Lesepässe für die zukünftigen Erstklässler sind bereits im Umlauf. Diese Pässe sind eine Einrichtung der Stadtbibliothek Purkersdorf, die lieben Kleinen zum echten Lesen zu animieren. Astrid Schwarz, Stadtbibliothekarin: „Wir lesen nahezu den ganzen Tag – zwar nicht immer ein Buch, aber eine Handynachricht, ein Straßenschild, einen Hinweis auf der Lebensmittelverpackung, ... Die Fähigkeit einzelne Wörter, Sätze oder ganze Texte zu lesen und zu verstehen, ist nicht nur für eine erfolgreiche Schullaufbahn notwendig, sondern eine Grundkompetenz für ein selbstständiges Leben. Wir möchten Erziehungsberechtige und ihre Kinder beim Aufbruch in die Welt der Buchstaben und Bücher unterstützen.“

Zehn Schnupperbücher

So gibt es zum Abschluss der Kindergartenzeit einen Lesepass mit zehn gratis Entlehnungen sowie eine kostenlose Einschreibung in der Stadtbibliothek. Diese wurden heuer bei den Abschlussfesten im Kindergarten an die Vorschulkinder verteilt, Kindergarten 1 teilt sie beim Fest im September aus. Die Vorjahres-Lesepässe sind noch bis zum Ende der Ferien gültig, Schwarz: „Einigen von Euch fehlen nur mehr ein oder zwei Stempel, bis Ihr Eure ErstleserInnen-Urkunde und eine kleine Überraschung entgegennehmen könnt.