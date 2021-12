Bello und Schnurrli sind keine Geschenke: Tierexperten warnen

Fellnasen können zum besten Freunde eines Menschen werden, jedoch sind sie kein geeignetes Geschenk.

REGION. Fritzi hat nur eines auf seiner Wunschliste ans Christkind stehen: einen Hund. Jedoch sollte das Anschaffen eines Haustieres gut überlegt sein und kein spontaner Einfall.

begründet Tierärztin Laura Rebuzzi aus Pressbaum, wieso sie von einem Tier als Weihnachtsgeschenk absieht. Auch Viktoria Kastner, Trainerin des ÖRV Am Riederberg, spricht sich gegen Tiere als Weihnachtsgeschenke aus:



Kathrin Heun, Leiterin der Tierklinik Purkersdorf, ist einem Tier als Geschenk für Weihnachten oder Geburtstage nicht ganz abgeneigt:



Der Appell von Laura Rebuzzi wäre:



Zu viele Tiere würden im Heim landen, weil es dann doch zu Umständen kommt, die vorher nicht eingeplant worden sind.



so die Tierärztin. Hunde seien wunderbare Familientiere, hier sei jedoch insbesondere auf die Unterbringung im Fall von Urlauben zu achten. Hundetrainerin Viktoria Kastner gibt noch zu denken:



Sollte Fritzi von seinem Weihnachtswunsch nicht abzubringen sein, hätte die Hundetrainerin eine Idee:



Tierärztin Laura Rebuzzi:

"Kinder können je nach ihrem Charakter unterschiedlich früh eine Teilverantwortung für das Tier übernehmen. Fakt ist, dass immer die Eltern die Verantwortung für das Tier und seine Haltung tragen. Kinder können das Interesse daran verlieren, weil vielleicht die Pubertät eintrifft oder sich die Prioritäten einfach ändern. Sehr oft sind es schlussendlich einfach die Erwachsenen, die sich kümmern müssen und das muss auch vorher klar sein. Ein Familienmitglied abgeben, weil „die Kinder sich nicht kümmern“ ist verantwortungslos. Kinder können sehr wohl in die Planung der Anschaffung und auch in die tägliche Pflege (Futter und Wasser bereitstellen, reinigen [Katzenklo oder eventuelle Käfige]) miteinbezogen werden, aber die Haupt“last“ liegt immer bei den Erwachsenen.

Die empfehlenswertesten Tiere für Kinder sind Ratten – sie werden sehr zutraulich, können stubenrein werden, sind sehr lernwillig und schmusig, wenn sich ausreichend um sie gekümmert wird. Die Lebenserwartung ist leider eher kurz, aber auch das kann im Hinblick auf eine Anschaffung ein „Vorteil“ sein, weil die Eltern wissen, dass sie nicht viele viele Jahre jemanden haben, um den sie sich kümmern müssen.

Absolut ungeeignet für Kinder sind Meerschweinchen, Hamster oder Kaninchen – alle 3 Arten sind Fluchttiere und ziehen keinen Benfit aus einer Kind-Tier-Beziehung. Das endet dann oft frustrierend für alle – für die Kinder, weil diese Tiere keine Kuscheltiere sind (oder nachtaktiv), für die Tiere, weil sie zwangsbekuschelt werden und dabei Todesängste ausstehen (wenn ein Fluchttier in der Natur hochgehoben wird, ist das gängigerweise durch einen Fuchs oder einen Greifvogel…). Vögel und Exoten eignen sich auch hauptsächlich zum Beobachten und auch das birgt Enttäuschungen.

Katzen können wunderbare Tiere für Kinder sein, haben aber eine Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren, da sind in der Regel die Kinder schon aus dem Haus und die Eltern haben weiterhin die Katzen bei sich.

Auch Hunde sind wunderbare Familientiere, hier ist aber insbesondere auf die Unterbringung im Fall von Urlaub hinzuweisen.

Alle Tiere kosten Nerven, Geld und schenken dafür viel Liebe. Kinde profitieren sehr von ihren tierischen Freunden und es ist immer wieder schön zu sehen, welch starke Bindungen entstehen können."