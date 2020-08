Besuch aus der Partnerstadt

PURKERSDORF. Drei Urlaubstage in Purkersdorf verbrachte der Chefredakteur der “Badener Zeitung Ausgabe Bad Säckingen”, Axel Kremp. Da er Mitglied des Bad Säckinger Freundeskreises mit Purkersdorf ist, trommelten der Obmann des hiesigen Freundeskreises, Raimund Boltz, und der Wanderbeauftragte, Walter Gölss, die gehfreudigen Mitglieder des Freundeskreises zusammen, um den Naturpark zu erkunden. Am Samstag, den 22. August, wurde bei herrlichem Wetter die Rudolfswarte angesteuert, wo eine zünftige Vesper mit Speck, Wurst, Brot und natürlich mit dem Schwarzwälder Bier “Tannenzäpfle” sowie als Abgang die berühmte“bsoffene Marille” wartete. Hinunter ging‘s dann vorbei am Wildschweingehege zum Johannesbär, wo man noch eine Weile in gemütlicher Runde zusammensaß.