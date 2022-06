Unsere Hendln werden schön langsam Flügge.

PURKERSDORF. Schon seit einiger Zeit dürfen wir Berta und Elvis begleiten. Nachdem sie schon einiges erlebt haben, steht der nächste große Schritt im Leben an. Sie bekommen ein eigenes Haus im Garten der Familie Baumgarth. Ende April sind die beiden geschlüpft nachdem das Experiment von Claudia Bandion-Ortner und Karin Baumgarth geglückt ist. Seitdem haben die junge Henne und der junge Hahn schon viel erlebt. Sie haben über die Nachrichten übe das politische Tagesgeschehen gelernt, der erste Urlaub am Pool stand an. Jetzt ist es Zeit, dass die beiden flügge werden und aus dem Haus ausziehen. Ihr eigenes Heim ist bald fertig.