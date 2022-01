Die Auffahrt zur Lawies muss erneuert werden. Aber es gibt Einsprüche gegen das Bauvorhaben.

TULLNERBACH. Noch heuer soll die Unterführung in der Weidlingbachstraße fertiggestellt werden. Dann geht es weiter mit dem Umbau des Bahnhofs Tullnerbach-Pressbaum. Mitte 2017 wurden die ersten Pläne bekannt. Richtung Wien ist er vor Purkersdorf eine wichtige Verkehrsdrehscheibe und hatte seine Kapazitäten erreicht. Mitte letzten Jahres haben mit der Sperre der Unterführung nun die ersten Arbeiten zu dem Großprojekt begonnen. Die verlaufen aber nicht ganz konfliktfrei. Bezüglich der neuen Auffahrt zur Lawies, die verlegt werden muss, gibt es Einsprüche seitens der Anrainer.



"Die Arbeiten liegen im Zeitplan",

lässt ÖBB-Sprecher Christopher Seif wissen. Die Egererstraße soll in weiterer Folge weitläufiger geplant "weniger steil und mit einem höheren Maß an Verkehrssicherheit", so der Pressesprecher.

Verlegung notwendig

"Die Auffahrt befindet sich auf einem Stand von vor 150 Jahren", sieht auch Bürgermeister Johann Novomestsky eine Notwendigkeit in der Veränderung der Auffahrt. Derzeit erreichen die Lawieser ihre Häuser über den Bahnschranken auf der Lawieserstraße. Dieser wird aber mit Ende des Jahres aufgelassen, da die Unterführung fertiggestellt sein wird. Dann soll die Anbindung an die Egererstaße erfolgen, aber:



"Damit die Straße angebunden werden kann, sind jedoch noch behördliche Bewilligungen ausständig. Aufgrund von Einsprüchen durchlaufen zwei Verfahren derzeit den Instanzenweg",

schildert Seif den derzeitigen Stand.

So gehr es weiter

Phase 1: Bis Ende 2022 ist die Unterführung fertiggestellt.

Phase 2: Mit der Fertigstellung und Auflösung des Bahnschrankens beginnt mit 2023 der Bahnhofsumbau. Um den Bahnbetrieb nicht zu stören verlaufen die Arbeiten in zwei Teilen. Im Sommer 2023 wird das Bahnhofsgebäude abgetragen.

Phase 3: 2024 wird der Vorplatz inklusive Bushaltestelle errichtet. Die Park&Ride- und die Bike&Ride-Anlagen entstehen. Übergangssteg wird abgetragen.