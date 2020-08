Die Corona-Krise hat auch in allen Gablitzer Vereinen deutliche Spuren hinterlassen.

Umso größer war die Freude, dass das 10. Gesellschaftsdoppel des Tennisclubs Gablitz Anfang August mit großen Sicherheitsmaßnahmen und dem nötigen Abstand stattfinden konnte.

GABLITZ (pa). Mit einer Rekordanzahl angemeldeter Tennisspieler eröffnete Club-Präsident Karl Flechl pünktlich um 9.00 Uhr den Bewerb. Teilnehmen konnte jeder Tennisbegeisterte aus der Region, 36 hitzeresistente Spieler hatten sich eingefunden, bei herrlichem Sommerwetter um den Turniersieg zu kämpfen. Die Fans sorgen für fantastische Stimmung auf der Anlage.

Politprominenz

Auch Bürgermeister Michael Cech ließ es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen: „Mit dem neuen Tennisclub am Allhang haben wir sicher die schönsten Tennisplätze der Region, umgeben von viel Grün. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der Zustrom an Mitgliedern und auch jungen Tennisfans beim traditionellen Tennis-Sommercamp des Clubs so groß ist. Da steckt riesen Engagement von Präsident Karl Flechl, seiner Stellvertreterin Hind Jassani und des gesamten Teams dahinter.“

Bis in den späten Nachmittag stand Tennis im Vordergrund, am frühen Abend dann traditionelles Grillen. Unter den Gästen neben Bürgermeister Michael Cech auch Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser und die Gemeinderäte Klaus Frischmann und Robin Auer.

Zur Sache

In der Woche vom 24. bis 28. August findet das nächste Tenniscamp für Kinder und Jugendliche statt, im Zuge dessen der Nachwuchs täglich von 9 bis 15 Uhr sein Tenniskönnen verbessern kann, Anmeldungen bei Frau Pamela Flechl, pamfle@gmx.at