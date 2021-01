Endlich wieder Schule

Die Ankündigung von Minister Faßmann, die Schulen ab 25. Jänner wieder zu öffnen sorgt für Skepsis.

PURKERSDORF. „Ach, öffnen sie wirklich?“, lautet die Antwort von Karin Steinbichler, Mutter einer Volksschülerin und eines Gymnasiasten, auf die Frage, wie sie zur geplanten Schulöffnung steht. Grundsätzlich freut sie sich, dass das homeschooling ein Ende hat: „Wir sind alle sehr bemüht, aber der Präsenzunterricht lässt sich einfach nicht ersetzen. Ich bin im Übrigen nicht der Meinung von Minister Faßmann, dass es Sinn macht, eine Woche vor den Semesterferien aufzusperren. Mir wäre lieber, man öffnet erst nachher wieder, dafür aber mit einem konkreten Plan. Mit einem richtigen Konzept. Dieses Hin und Her, dieses Hanteln von Woche zu Woche ist schwer zu ertragen, um nicht zu sagen zermürbend.“

Niveauunterschiede

„Wir möchten alle unseren Teil dazu beitragen, dass wir Corona gut überstehen. Aus Bildungssicht jedoch müssen die Schulen so rasch als möglich wieder öffnen,“ sagt ihr Mann und Obmann des Elternvereins der Volksschule Purkersdorf, Andreas Steinbichler, „Die Schere geht immer weiter auseinander zwischen jenen Kindern, die daheim die volle Unterstützung bekommen und jenen, die ganz alleine gelassen werden. Das wir lange dauern, bis alle wieder am gleichen Stand sind.“ Auch die Eltern, vorwiegend die Mütter, werden wieder aufatmen, wenn die lieben Kleinen in der Schule sind, Karin Steinbichler: „Ich bin ja glücklicherweise im homeoffice. Aber trotzdem kostet mir die Betreuung meiner beiden viel Zeit, immer wieder brauchen sie dieses und jenes von mir. So bleibt viel Familienleben auf der Strecke, denn meine Arbeit muss ich ja trotz allem erledigen.“

Testen, testen, testen

Nach den derzeitigen Plänen sollen Schüler und Lehrer einmal pro Woche einen freiwilligen Selbsttest machen. Diese Tests (vorderer Nasenraum) wurden an die Schulen verteilt und entweder dort angewandt oder den Eltern für daheim zur Verfügung gestellt.