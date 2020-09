Pater Johannes Jammernegg tritt mit 79 Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand an und übergibt an seinen Nachfolger Pater Erich Bernhard.

WOLFSGRABEN (pa). Nach 17 Jahren in Wolfsgraben kehrt Pater Johannes ins Wiener Kalasantinerkloster in der Reinlgasse zurück. Im Beisein vom Generalsuperior Pater Clemens Pilar, Dechant und Pfarrer Marcus König sowie Pater Felix Poschenreithner (Vorgänger von Pater Johannes, jetzt Missionar in Brasilien) feierte die Pfarrgemeinde am 30. August auf der Pfarrwiese einen großen Dankgottesdienst mit dem „alten und dem neuen Priester“. Regina Bugkel, stv. Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, würdigte in persönlichen Worten das geistliche Wirken und den Einsatz des Ordensmannes, der 2003 mit bereits 62 Jahren erstmals eine Pfarre übernommen hatte: „In Kirche, Pfarrzentrum und Kloster hat Pater Johannes seine Handschrift hinterlassen und alles sehr schön gestaltet.“ Bürgermeisterin Claudia Bock bezeichnete in ihren Dankesworten Pater Johannes als Institution in Wolfsgraben und lobte die gute Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde. Christian Lautner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr bedankte sich für 13 Jahre Mitgliedschaft, die, wie er sagte, trotz Umzug aufrecht bleibt und übergab dem Feuerwehrkurat eine geschnitzte Holzfigur des Hl. Florian als Schutzpatron für seinen weiteren Lebensweg. Als nunmehr „Priester i. R.“ – in Rufbereitschaft - steht Pater Johannes, nach eigenen Worten, gerne gelegentlich als Messaushilfe zur Verfügung.

Der Neue

Mit dem 60jährigen Pater Erich Bernhard setzt der Orden der Kalasantiner 113 Jahre Wirken ohne Unterbrechung in Wolfsgraben fort: „Danke an Pater Johannes, der mir alles so wohlgeordnet übergibt! Und bitte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unterstützt auch mich. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.“ Seine Feuerwehruniform aus Eisenstadt hat er übrigens im Gepäck.