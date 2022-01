Seit Einführung der Energiebuchhaltung 2016 ist Gablitz Vorbildgemeinde.

GABLITZ. Über eine ganz besondere, neuerliche Auszeichnung darf sich die Gemeinde freuen. Auch wenn eine persönliche Verleihung durch die aktuellen Herausforderungen wieder nicht möglich war, schon das Zertifikat in Händen zu halten freut Bürgermeister Michael Cech.

Bürgermeister Michael Cech:



„Wie schon in den vergangenen Jahren freuen wir uns, dass unsere Anstrengungen beim Klimaschutz erkannt und ausgezeichnet werden. Wir stehen global vor großen Herausforderungen und Klimaschutz fängt im Kleinen, in den Gemeinden an. Seit 2016 führen wir in Gablitz die „Energiebuchhaltung“, was wichtige Grundvoraussetzung dafür ist wo wir stehen, und wie wir uns weiterentwickeln können.“

Foto: Gemeinde Gablitz

hochgeladen von Marlene Trenker

Wichtige Schritte

In den vergangenen Jahren wurden in der Wienerwaldgemeinde wichtige Schritte gesetzt wie die Installation von Photovoltaikanlagen auf Gemeindedächern, der Ankauf eines Elektro-Lieferfahrzeugs für den Gemeindebauhof sowie ein Dienstfahrrad für örtliche Kurzstrecken. Die Gemeindestraßen werden Zug um Zug auf LED’s umgerüstet und auch die Beleuchtung in den Gemeindegebäuden optimiert.

Michael Cech:



„Ganz bewusst haben wir nach der letzten Gemeinderatswahl ein neues Ressort geschaffen, und mit Mag. Klaus Frischmann als Geschäftsführenden Gemeinderat für „Zukunftsentwicklung und Nachhaltigkeit“ eine Schlüsselposition besetzt.

Von der künftigen Energieversorgung unserer Gemeindegebäude, über die Errichtung einer Energiegemeinschaft für Erneuerbare Energien in Gablitz bis hin zur Entwicklung unserer Gemeinde, mit Klaus Frischmann erarbeiten wir die Zukunftsthemen für Gablitz.“

Unterstützung bei Entwicklung

Umweltgemeinderat Bernhard Haas ist in dieser Funktion auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich tätig, unterstützt die Entwicklungen der Gemeinde durch seine Verbindungen in das Land Niederösterreich und die NÖ Dorferneuerung.

Michael Cech:



„Eine Auszeichnung ist für uns aber kein Grund auszuruhen, sie ist vielmehr Ansporn auf unserem Weg weiterzugehen und Gablitz weiter in Richtung nachhaltiger Energieversorgung und Energieeinsatz zu entwickeln. Im Rahmen der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ ist Nachhaltigkeit und Lebensqualität eines unserer Hauptthemen, das reicht vom Verkehr bis zur Energieversorgung. Gemeinsam schaffen wir mehr, das ist und bleibt unser Motto auch im kommenden Jahr.“