PRESSBAUM. In Kooperation mit Holzeis Grillshop verlosten die Bezirksblätter einen hochwertigen Napoleon Gasgriller inklusive Zubehör im Wert von insgesamt 1.000,- Euro. Der Gewinner unter den zahlreichen Einsendungen ist Manfred Zinkl aus Wien.

Große Freude

„Ich freu mich wahnsinnig über den Griller, denn ich hab noch nie in meinem Leben etwas gewonnen und dann gleich so einen tollen Griller zu gewinnen - sensationell“ so der glückliche Gewinner. Geschäftsführer Michael Holzeis von holzeis Grillshop in Pressbaum ließ es sich nicht nehmen und überreichte den Gewinn persönlich und wünschte viel Spaß und vor allem gutes Gelingen mit dem neuen Griller.