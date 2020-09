Drei neue Mountainbiketrails sind ab sofort im Trail Center Hohe Wand Wiese zu bewältigen.

WIEN/MAUERBACH. Die Hohe Wand Wiese direkt an der Gemeindegrenze zu Wien ist seit einigen Jahren Anlaufstelle für Mountainbiker. Nun hat man den Trailpark von sechs auf neun Lines aufgestockt, neu sind: Drahdiwaderl, ein flowiger, verspielter, anfängerfreundlicher Einsteiger- und Familientrail designed by Schneestern. Spompanadln, eine mittelschwere Enduro-Variante, technisch, flowig, verspielt und mit Airtime versehen, desigend by Corona-Crew. Sowie Hawi d’Ehre, Enduro pur, rau, ruppig und technisch, designed by WWTRailSchool connection. Lust auf einen Test? Dann nicht das Autumn Testival vom 18-20. September versäumen!