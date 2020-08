Investieren mit Köpfchen in Zeiten weniger Einnahmen

Trotz verminderter Einnahmen durch reduzierte Ertragsanteile, also Steuereinnahmen investiert die Marktgemeinde Gablitz weiter in die Verbesserung der Infrastruktur.

GABLITZ. „Wir stellen alle Projekte auf den Prüfstand, entscheiden welche Investitionen am vordringlichsten sind und welche Reparaturen verschoben werden können. Überall dort, wo es in Zukunft noch teurer wird, wenn wir zuwarten, setzen wir die Investitionen noch heuer“, versichert Bürgermeister Michael Cech. So hat er den Bewohnern der Wohnhausanlage in der Brauhausgasse die rasche Reparatur des Verbindungsweges zur B1 und zur Postpartnerin versprochen, da dort Unebenheiten ein Sicherheitsrisiko darstellten. Versprochen - gehalten. Mit Anfang August wird die Reparatur beendet und zusätzlich sorgt ein „Hundesackerlspender“ am Zugang zur Wohnhausanlage für Sauberkeit.