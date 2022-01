Zwei von insgesamt vier Angeklagten wurden am Landesgericht St. Pölten wegen diverser Gewaltdelikte zu 18, bzw. neun Monaten bedingter Haft verurteilt, während der Probezeit erhalten sie Bewährungshilfe und müssen ein Antiaggressionstraining absolvieren (rechtskräftig).



Die Burschen, zwei Schüler (17, 18 J.), sowie zwei Lehrlinge (17, 18 J.), überraschten nicht nur ihre anwesenden Eltern, zu welcher Brutalität zumindest die beiden Hauptangeklagten fähig waren. So packte etwa der 17-jährige Schüler am 22. Mai vergangenen Jahres in Purkersdorf einen 15-Jährigen an der Schulter und forderte Geld. Das verängstigte Opfer übergab dem Angreifer zehn Euro. „Sag irgendjemanden etwas und ich find dich und brech dir deine Knochen!“, drohte der Schüler, bevor er seinen Raubzug fortsetzte. Nur wenige Stunden später trat der Erstangeklagte am Bahnsteig in Purkersdorf an einen 19-Jährigen heran, von dem er eine Zigarette schnorrte. Danach drohte er mit Schlägen, um auch an die restlichen Zigaretten zu kommen. Darüber hinaus forderte er den Älteren auf, ihm auch den Grinder (Behälter für Cannabis), den der 19-Jährige in der Hand hatte, zu geben. Als sich das Opfer weigerte, versetzte ihm der 17-Jährige Faustschläge ins Gesicht, worauf der Ältere zu Boden ging.

18-Jähriger schlug ebenfalls ein

Der 18-jährige Lehrling kam dazu und schlug ebenfalls auf den am Boden Liegenden ein, hielt ihn danach fest, sodass der Schüler den Grinder an sich nehmen konnte. Der Beraubte folgte dem Duo und als er den Schüler am Einsteigen in den Zug hindern wollte, versetzte dieser ihm einen weiteren Schlag. Für Richter Markus Grünberger gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass der 18-Jährige von der Raubabsicht seines Freundes wusste, weshalb der Lehrling hier mit dem milder bestraften Delikt der Körperverletzung davon kam. Ebenfalls schuldig gesprochen wurden beide Burschen im Zusammenhang mit einer schlagkräftigen Attacke im Juni am Bahnhof in Hütteldorf, bei dem das Opfer mehrere Prellungen durch Schläge und Tritte des Duos erlitt.

Brutale Bahnfahrt

Ebenso brutal agierten die beiden Angeklagten im Juni auf einer Bahnfahrt von Wien nach Tullnerbach, wobei auch der mitangeklagte 17-jährige Lehrling, sowie der 18-jährige Schüler ins Visier von Staatsanwalt Patrick Hinterleitner gerieten. Eine Überwachungskamera dokumentierte, wie die Beschuldigten einen betrunkenen Fahrgast anpöbelten. Als ein Freund des tiroler Studenten sich einmischte, fasste er Faustschläge und Tritte aus, zuletzt drohte ihm der 18-jährige Lehrling noch mit dem Umbringen, falls er sich an die Polizei wenden sollte. Ungeklärt blieb dabei die Rolle des 18-jährigen Schülers, dessen Verteidiger Roland Schöndorfer in einer fortgesetzten Verhandlung mittels Zeugen die Unschuld seines Mandanten beweisen möchte. Der 17-jährige Lehrling dagegen erhielt aufgrund seiner geringeren Beteiligung eine Diversion mit Probezeit.

Vorfall in Eichgraben

Ebenfalls einer Prozessfortsetzung bedarf ein Vorfall Anfang Juni in Eichgraben, bei dem der Staatsanwalt davon ausgeht, dass der Erstangeklagte so lange gegen ein Holzgelände beim Freibad eintrat, bis dieses brach und die Steher umkippten. Verteidigerin Andrea Schmidt möchte diesbezüglich noch die beharrliche Aussage ihres Mandanten, wonach er nicht vor Ort gewesen sei, nachprüfen lassen. Bei dem vorläufigen Urteil verzichtete die Anwältin ebenso wie Verteidiger Christian Schmaus auf weitere Rechtsmittel.