Der Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich ist ein fixer Bestandteil der gemeinnützigen Arbeit der Landjugendgruppen und zählt als Projektwettbewerb zu einer besonderen Herausforderung. Das Ziel „Gemeinsam ein Projekt im eigenen Ort umzusetzen“, verfolgen jährlich mehrere tausend Landjugendmitglieder.

IRENENTAL (pa). Das Erfolgsrezept beinhaltet individuelle Projekte, die Kompetenz der Jugendlichen, der Anreiz als Team aufzuzeigen, medienwirksames Auftreten, die Zusammenarbeit mit dem Projektpartner und die herausragende Gemeinschaft an den Wochenenden.

Von 28. – 30.August 2020 wird sich die Landjugend in Irenental der Herausforderung stellen und am Projektmarathon 2020 teilnehmen.

Aufgabe ist noch geheim



Ihre Aufgabe bleibt bis am Freitag, den 28.August geheim, doch eines können wir bereits verraten: Über sämtliche soziale Medien und auf der Homepage www.projektmarathon.at lässt sich das Projekt und die Arbeit der Landjugend in 42,195 Stunden auch in Zeiten von Corona beobachten und ihr Fortschritt bestaunen. Ein persönliches Bild des Projektes dürfen sich die Gemeindeeinwohner nach dem Projektmarathonwochenende machen.

Willst auch du mitmachen?



Du bist jung und möchtest nicht nur das Projektergebnis sehen, sondern bei der Umsetzung, Gestaltung und bei der Herausforderung dabei sein? Dann komm vorbei am Projektmarathonwochenende oder melde dich bei der Ortsgruppenleitung Kristina Schmiedl und David Wittmann.