GABLITZ. Starke News aus Niederösterreich – das ist die neue "meinbezirk espresso" App (für iPhone und Android-Handys): Lokalnachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Freizeit.

Im Test

"Ich habe die Espresso-App natürlich gleich ausprobiert und - ja, wirklich gut und innovativ gelöst. Übersichtlich und einfach zu bedienen. Wir leben in einer Zeit des technischen Umbruchs. Die Printmedien müssen reagieren. Die sozialen Netzwerke werden immer stärker genutzt, die Vorteile liegen auf der Hand. Doch die Inhalte machen den Unterschied! Journalistisch aufgebaute Nachrichten haben einfach einen Mehrwert gegenüber dem was alles an persönlichen Befindlichkeiten auf den diversen Plattformen gepostet wird. Ich möchte gerne auch regional gut informiert sein und werde diese App sicher ständig benutzen", fasst Gerald Frey die Vorteile zusammen.

So geht’s

Die Bedienung der "meinbezirk espresso" App ist kinderleicht und die Bezirke, aus denen Sie News sehen möchten, lassen sich jederzeit ändern. Einfach runterladen, installieren und loslesen.

Mit einem Wisch sind Sie auf dem Laufenden, was im Bezirk – oder auch in mehreren Bezirken – abgeht, und wissen über die aktuellen Nachrichten in Ihrer Region Bescheid. Die Bezirke, aus denen Sie News erfahren möchten, lassen sich jederzeit ändern.

"meinbezirk espresso" App:

