Musiktheater im August für Kinder beim Purkersdorfer Familiensommer

Nach einem sportlichen Herbst mit Tennis, Lama-wandern, tanzen und fischen stehen jetzt Musik und Theater am Programm.



PURKERSDORF. Der Musikgarten und Zwergensprache mit Irene.



„Wir freuen uns sehr, einen neuen Programmpunkt im VP- Familiensommer präsentieren zu können. Mit dem „Musikgarten und Zwergensprache“ sprechen wir erstmals auch Babys und ihre Eltern an. In entsprechende Altersgruppen geteilt wird gesungen, musiziert und mittels einfachen Gebärden kommuniziert“

so eine begeisterte Barbara Posch, Gemeinderätin und Organisationsleiterin des Familiensommers.



Diesen abwechslungsreichen Nachmittag gestaltete Irene Narnhofer, Musikerin und Instrumentalpädagogin sowie Babysprache-Trainerin in Purkersdorf. Sie spielt seit ihrer frühen Kindheit Violine und erweiterte ihr Wissen im Laufe der Jahre rund um Musik und Pädagogik.

„Der wunderschöne Klang der Streichinstrumente hat mich von Anfang an verzaubert und mich bis jetzt nicht mehr losgelassen. Man kann so viel unterschiedliche Musik auf und mit diesen Instrumenten machen. Aber ich singe auch leidenschaftlich gerne, ob einen Jodler oder klassisch im kleinen Ensemble und v.a. natürlich Kinderlieder mit meinen 3 kleinen Töchtern. Auch die tolle Möglichkeit der frühen Kommunikation zwischen Eltern und Babys/Kleinkinder möchte ich in meinem Familien- und Arbeitsleben nicht mehr missen. Die Babyzeichensprache ist meine neueste Leidenschaft, die ich gerne mit vielen, vielen Familien teilen möchte.“

, so Irene Narnhofer.

Keine Angst – wer dieses tolle Programm versäumt hat, hat die Möglichkeit die Herbstkurse von Irene zu besuchen. Diese finden sich auf:

www.facebook.com/114769746837227

Eva Hesses „Wiesenwunder“

Schon über die Grenzen bekannt ist unser alljährliches Figurenspiel Highlight mit Eva Hesse. Diesmal zeigt sie uns im Rahmen des VP-Familiensommers das „Wiesenwunder“ am 11.8 auf der Pfarrwiese, Pfarrhofgasse 1, in Purkersdorf um 16 Uhr. Familienstadtrat und Mitorganisator Albrecht Oppitz freut sich:



„Mit Eva und ihrem Figurentheater haben wir einen Stammact im Programm auf den sich auch kleine Kinder ab 2,5 Jahren schon freuen und tatsächlich 45 Minuten gebannt zuhören, -sehen und mitmachen.“

Eva Hesse freut sich:



„Heuer werden wir das Theater aus gegebenem Anlass im Freien machen und mit einem Picknick kombinieren. Bringt alle eure Decke & Eure Lieblingsspeisen, sowie -Getränke mit. Eine bessere Bühne als eine Blumenwiese kann mein interaktives Theater rund um unsere Bienenfreundinnen nicht bekommen.“

Anmeldung unter info@figuren-theater.at



Das Ferienspiel-Programmheft

Das detaillierte Programm wurde im Juni 2021 per Post an jeden Purkersdorfer Haushalt verschickt. Wer noch kein Heft bekommen hat kann gerne schreiben: familiensommer@vp-purkersdorf.at. Außerdem liegt das Heft auch am Fensterbrett der Zentrale, Kaiser Josef-Straße 4, auf.

Foto-Wettbewerb

Alle Kinder sind eingeladen am Foto-Wettbewerb teilzunehmen. Wer ein Foto von seinem schönsten Familiensommer Ferienerlebnis einsendet, gewinnt.

Einfach an familiensommer@vp-purkersdorf.at senden und einen Eisgutschein erhalten.

Foto v.l.n.r. ( Stadtrat Albrecht Oppitz, Irene Narnhofer, Eva Hesse, GR Barbara Posch)