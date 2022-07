Am 2. Juli geht es los. Der Purkersdorfer Kultursommer startet in eine neue Saison.

Als Erste steht die Purkersdorferin Nastja Isabella auf der Bühne am Hauptplatz. Die gebürtige Slowenin lebt 2020 in der Wienerwaldstadt. Auch mit Casting-Shows hat sie reichlich Erfahrung. Sie war bei The Voice of Germany im Team von Rea Garvey und später dann von Mark Forster mit dabei. 2021 kam sie bei Starmania bis ins Halbfinale. Zu hören gibt es Funk, Pop und Rock mit Covers aus den 80er und 90ern. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.