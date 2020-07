❤❤💕🐂Wir nehmen Rücksicht auf ALLE Tiere 🐃💕❤❤

darum verstehen wir , der TSV Hunde entlaufen , die neue Social Media-Challenge Tiere oder Kühe 🐄 erschrecken nicht um die Tiere in unnötigen Stress versetzen. Wir verhalten uns auf einer Alm ruhig und LEINEN auch unsere Hunde🐕 an. Sind wir doch froh das diese Tiere in freier Natur und nicht in einem Stall leben dürfen <3

🐃🐂🐄🐏🐑🦌🐕

Außer dem kann diese Social Media-Challenge zu echt gefährlichen Situationen für Mensch und Tier führen.

