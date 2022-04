Viele sind im Wald mit dem Rad unterwegs. Hier gibt es auch was zu beachten.

WIENERWALD. Die Bundesforste erweitern ihre Mountainbikestrecken um 50 Kilometer. Insgesamt kommen 2.500 Kilometer in ganz Österreich zusammen. Es wird im Irenental eine MTB-Verbindung ins Steinbachtal errichtet und – bis ein neuer Radweg entlang der Landstraße fertiggestellt ist – für rund zwei Jahre eine etwa 1,6 Kilometer lange Forststraße geöffnet. Damit wird vor allem für Familien mit Kindern und „Alltagsradler“ eine sichere Verbindung ins Wiental geschaffen.



"Vorsicht ist aber bei E-Bikes geboten. Die Gefahren werden hier oftmals unterschätzt. Durch das höhere Geschwindigkeitsniveau von E-Fahrrädern erhöht sich allerdings auch das Risiko, bei einem Unfall verletzt zu werden. Vor allem mangelnde Vorbereitung und Technik sowie Selbstüberschätzung zählen zu den Hauptunfallursachen“,

so ÖBF-Vorstand Rudolf Freidhager. In Klosterneuburg und auf der Hohen Wand Wiese werden daher geführte Touren angeboten für ein sicheres Mountainbiken im Wald.

Termine

Im nördlichen Wienerwald werden geführte Touren mit E-Mountainbikes angeboten. Am 7. Mai geht um 9.30 Uhr los bei der Hohen Wand Wiese. Ebenfalls an dem Tag ist der Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Happyland in Klosterneuburg.