Purkersdorf will seine Mobilität mit einem neuen E-Car Sharing-System revolutionieren.

PURKERSDORF. Die Stadt will Mobilität komplett neu denken. In Wien ist es mit Anbietern wie "car2go" bereits üblich. App aufmachen, das nächste Auto suchen und los gehts. Ein Angebot dieser Art wird in Purkersdorf aufgebaut. Mit "share too" gibt es einen Anbieter, der Elektroautos zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung stellt.



"Der Trend geht ganz klar dahin, ein Auto zu nutzen, anstatt zu besitzen",

stellt Vizebürgermeister Andreas Kirnberger fest. In Zukunft steht ein Poolcar zur Verfügung, das einen überall hinbringt, so lange man es zahlt. Hier werden Kilometerzeiten und Ruhezeiten verrechnet. "Wir wollen hier eine neue Infrastruktur schaffen", erläutert Bürgermeister Stefan Steinbichler. Die Nutzung ist ganz einfach. Man registriert sich über die App, dann wird der Führerschein registriert. Autoschlüssel braucht es auch keinen mehr, denn das Auto wird über Bluetooth gestartet. In Folge soll das Projekt noch weiter gehen. So können die Vereinsbusse der Stadt, die unter anderem am Wochenende Sportvereine zu Bewerben führen, ebenfalls mit einer App ausgestattet werden, die ebenfalls ganz einfach über Bluetooth zu starten ist. So ist nicht ein Bus für das ganze Wochenende blockiert, sondern kann dann auch mehrfach genutzt werden. Denn ein Verein braucht ihn vielleicht am Samstag, der andere am Sonntag. Mit der App könnte das klar organisiert werden.

Örtliche Mobilität

Zusätzlich gibt es in der örtlichen Mobilität noch das Stadttaxi.



"Es funktioniert sehr gut, kann aber noch besser werden",

sagt der Stadt-Chef. Zusätzlich steht noch die Etablierung eines Postbus-Shuttle im Raum, das die Fahrgäste von bestimmten Stationen zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel bringen soll. "Wenn das eine bessere Lösung ist, dann werden wir das so machen", sagt Steinbichler. In der Zwischenzeit wird noch evaluiert.

Was wünschen Sie sich für die Mobilität