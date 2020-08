Neues Haarstudio

PURKERSDORF. Amira Ibralic-Hrustic, Inhaberin des "Amira Haarstudio" ist seit 2015 als mobile Friseurin unterwegs. Jetzt eröffnete sie ihr Geschäftslokal in der Wienerstraße 30 in Purkersdorf. "Ich habe für meine Kunden von Montag bis Freitag geöffnet und am Samstag bin ich nach wie vor mobil unterwegs", so die Unternehmerin. Frau in der Wirtschaft Bezirksvertreterin Astrid Wessely wünschte Amira Ibralic-Hrustic zur Eröffnung alles Gute und viel Erfolg.