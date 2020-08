Pressbaum vorbildlich „klimaativ mobil“

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) hat 40 vorbildliche Institutionen, Organisationen, Gemeinden und Unternehmen ausgezeichnet, die sich für die Klimaschutzinitiative „klimaaktiv mobil“ engagieren. Im kleinen Rahmen überreichte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler – gemeinsam mit Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und Verkehrsobmann der WKO Alexander Klacska – den klimaaktiv mobil Partnern nun persönlich ihre Urkunden.

PRESSBAUM (pa). Die Stadtgemeinde Pressbaum erhielt die Auszeichnung insbesondere für die Errichtung und Erneuerung von Rad-Abstell-Anlagen, sowie die Initiative für eine durchgehende Radwegplanung bis nach Eichgraben auf der einen und bis Tullnerbach und Purkersdorf auf der anderen Seite. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebürgermeister und Mobilitäts-Beauftragter Michael Sigmund und Radverkehrsbeauftragte Gemeinderätin Elisabeth Reinthaler nahmen den Preis für die Stadtgemeinde entgegen.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleiter: „Ich freue mich, dass die Bemühungen der Stadtgemeinde Pressbaum im Bereich von Klimaschutz und Mobilität von Frau Minister Leonore Gewessler mit einer Auszeichnung besonders gewürdigt wurden. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt, einen bequemen und sicheren Radweg durch Pressbaum, welcher etwa im Zentrum durch eine Baumallee begleitet wird, zu errichten.“

Ansporn für weitere Schritte

Vizebürgermeister Michael Sigmund stimmt dem zu und betont außerdem die Wichtigkeit der neuen Wiener Rad-Bügel, beispielsweise beim Strandbad, beim Rathaus und bei der Bahn-Haltestelle Dürrwien. „Gerade da, wo teure Fahrräder und Elektro-Fahrräder oft den ganzen Tag stehen, wie an den Bahnhöfen und Haltestellen, sind aber versperrbare Rad-Garagen notwendig!“ führt er weiter aus. Daher habe man die Errichtungen von solchen Rad-Garagen geplant, beispielsweise bei der Bahnhaltestelle Pressbaum.

Radverkehrsbeauftragte Elisabeth Reinthaler: „Wir freuen uns sehr, sehen diese Auszeichnung aber vor allem als Motivation und sind gemeinsam bereits mitten drin in der Detailplanung für eine durchgehende Rad-Verbindung durch Pressbaum.“ Damit in Zukunft die Interessen der Radfahrer noch besser artikuliert werden können und ein ständiger Austausch mit der Politik gewährleistet sei, plane sie auch die Initiierung einer überparteilichen Radlobby Pressbaum für den Herbst.