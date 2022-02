Die Purkersdorfer feiern ihren Olympioniken Alex Schlintner gebührend zum Abflug nach Peking.

PURKERSDORF. Alex Schlintner ist mit seinem Skeleton bereits in Peking gelandet. Zuvor wurde er noch gebührend von seiner Heimatstadt Purkersdorf verabschiedet. Und das ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag. Statt Sekt und Brötchen hieß es aber leider nur Laptop einschalten, Kamera und Mikrofon aktivieren, denn die Verabschiedung fand online statt. Gemeinsam mit der Familie und den Purkersdorfern wurde Alex ausgiebig gefeiert.



"Ich hab mich gefragt, was es bedeutet, bei den olympischen Spielen mit dabei zu sein",

macht Bürgermeister Stefan Steinbichler den Anfang. Er hat auf jeden Fall schon den Zeitplan parat. Für den ersten Lauf am 10. Februar ist um 2 Uhr früh Tagwache, denn da steht Alex bei seinem ersten Lauf am Start.

Platz in der Geschichte

Alexs Großvater, Kurt Schlintner hat Purkersdorf geprägt wie kein anderer. 25 Jahre lang war er Vizebürgermeister, dann Ehrenbürger und aus seiner Feder stammen jene Chroniken, die Kinder der Wienerwaldstadt hervorgehoben haben.



"Auch in diesen Chroniken wirst du bald einen Platz einen Platz finden",

ist sich Vizebürgermeister Andreas Kirnberger sicher.

Viele Feste gefeiert

Viele der Purkersdorfer kennen ihn schon seit Kindheitsbeinen. "Ich kann mich noch erinnern an die Feste im Garten seiner Eltern", denkt Vizebürgermeister Viktor Weinzinger zurück. Um 2 Uhr vor dem Fernseher sitzen schreckt ihn gar nicht. "Da waren wir oft noch gar nicht zu Hause", scherzt Weinzinger.

Harald Wolkerstorfer war jahrelang Stadtrat in Purkersdorf und kennt Alex ebenfalls seit seiner Kindheit. In seiner politischer Funktion hat er für Alex Schlintner eine Subvention der Gemeinde durchsetzen wollen, schließlich sind seine Aktivitäten auch mit finanziellem Aufwand verbunden. "Das war damals sehr kontrovers", erinnert sich Wolkerstorfer und fügt hinzu:



"Wenn er erst mal als Olympiasieger zurückkommt, dann haben es alle, die damals dagegen waren ,schon immer gewusst', was für ein Talent in ihm steckt".

Noch am Anfang

Spät aber doch schaltet sich auch ehemaliger Bürgermeister Karl Schlögl mit ein. "Die Älteren brauchen etwas länger mit den technischen Geräten", scherzt er gleich einmal. Das Vertrauen in den jungen Sportler ist jedenfalls ungebrochen. "Egal wie es in Peking ausgeht, du stehst ja erst am Beginn", gibt Schlögl Mut. Ein ganz besonderer schaltet sich per Videobotschaft dazu, Alexs Entdecker Kurt Teigl.



"Wir haben gedacht, dass wir erst bei den olympischen Spielen 2026 in Cortina dabei sein werden. Ich freue mich, dass es heuer schon klappt",

so Teigl.

Alex hat die Schlussworte

Die Abschlussworte kommen vom Olympioniken persönlich, der noch am Vortag vom Bundespräsident Alexander van der Bellen verabschiedet wurde. "Es war eine schöne Zeremonie und die Rede ausführlich", berichtet Schlintner und fügt hinzu: "Das Glücksgefühl vor Ort nehm' ich auf jeden Fall mit".Zum Schluss dankte er noch zwei Menschen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. "Mama, Papa, danke was ihr alles für mich gemacht habt", zeigt er sich dankbar.

Alex im Einsatz

Am 7. Februar beginnen die offiziellen Trainingsläufe. Diese gehen am 8. und 9. Februar weiter. Am 10. Februar wird es dann ernst, wenn um 2.30 Uhr der erste Laub beginnt, gefolgt vom Zweiten um 4 Uhr. Der Dritte beginnt beginnt am 11. Februar um 13.20 Uhr. Das Medaillenrennen beginnt um 14.55 Uhr.