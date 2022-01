Die Testmöglichkeiten werden in Purkersdorf noch weiter ausgebaut. Bei der Apotheke "Zum Schutzengel" gibt es ab dieser Woche eine neue Testmöglichkeit.

PURKERSDORF.In einem Container vor der Apotheke am unteren Hauptplatz werden Antigen- und PCR-Tests während der Öffnungszeiten durchgeführt. "Es wird auch ein Minilabor geben, wo die Tests auch gleich ausgewertet werden", informiert Bürgermeister Stefan Steinbichler über den Stand der Dinge.

Offizielle Teststelle

Haben Sie einen Quarantänebescheid und möchten sich behördlich freitesten? Bisher war dafür ein Weg nach St. Pölten nötig. Seit dieser Woche nicht mehr. Denn gegenüber des "Sy-Lab" an der Tullnerbachstraße gibt es nun eine offizielle Teststelle. Diese ist sieben Tage in der Woche geöffnet und befindet sich am Platz, der als Parkplatz für die Theaterbesucher im Steinbruch fungiert hat.

Öffnungszeiten

Apotheke "Zum Schutzengel": Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 8 bis 12 Uhr

Offizielle Teststraße: Mo bis So 8 bis 16 Uhr.