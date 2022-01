Es starten die olympischen Spiele im weit entfernten Peking und es gibt mehr Lokalbezug dazu als Sie denken.

PRESSBAUM. Am 4. Februar drehen Sie den Fernseher auf um die Olympischen Spiele zu sehen. Sie finden im weit entfernten China statt aber die Bilder, die Sie sehen, liegen näher als Sie vielleicht vermuten möchten. Vor allem wenn Sie sich die Bewerbe Cross Country, Biathlon, Skispringen oder den alpinen Slalom ansehen. Die Kamerasysteme haben ihre Heimat in Rekawinkel. Ein weiteres System befindet sich bei der größten olympischen Anlage, dem "Bird Nest".

"Seit Anfang Jänner ist unser Team vor Ort",

erzählt Camcat-Geschäftsführer Alexander Brozek. "Camcat" ist seit langer Zeit Marktführer wenn es darum geht Kamerasysteme über größere Weiten zu spannen. Sie sind der einzige Anbieter, der diese Systeme auch über drei Kilometer spannen kann. Großveranstaltungen sind für das Team nichts besonderes aber eine echte Herausforderung. Das Camcat-Team befindet sich seit der Ankunft in Peking in der Corona-Blase, genau so wie die Athleten und Betreuerteams. Die 42 Mitarbeiter trifft es noch härter als in Tokyo letztes Jahr.



"Es gab keine Begehungen vor Ort. Wir konnten nur mittels digitaler Unterlagen planen",

erzählt Brozek. Normalerweise ist das Team zwei bis drei Jahre vorher vor Ort, um die Lage zu erkunden. "Vor allem im alpinen Bereich ist das notwendig, weil wir hier Türme aufbauen müssen", lässt der Geschäftsführer einblicken.

Hut ab vor IOC

Trotzdem sagt er: "Hut ab vor dem IOC", obwohl man von einem normalen Ablauf weit entfernt ist. 2008 bei den Sommerspielen war Brozek selbst vor Ort. "Damals war alles super organisiert", erinnert sich der Geschäftsführer. Zum Glück verfügt "Camcat" über die Expertise und die Erfahrung, um trotzdem in gewohnter Qualität agieren zu können. "Wären es unsere ersten Spiele, wären wir verloren", so Brozek. Aber es sind nicht die ersten und auch nicht die letzten. "Wir freuen uns schon auf Paris 2024", ist er zuversichtlich.