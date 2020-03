Einschneidende Lebensumstände führten zu beruflicher Veränderung

PRESSBAUM. (sas) "Ich wurde vor zehn Jahren durch ein Burnout 'ausgeknockt'" erzählt Regina Halbauer Redakteuerin Sabine Schwarz.

Welt steht Kopf

Mit gewissen Lebensereignissen beginnen die Meisten von uns nachzudenken, so auch Halbauer. Ursprünglich arbeitetete die 57jährige bis dahin in einem lichttechnischen Handel als Verkäuferin. Ihre damalige Chefin und zugleich gute Freundin wurde schwer krank. Die Lebensumstände veränderten sich rasant, beruflich wie privat und so kam es zu einem Burnout und die gebürtige Pressbaumerin verbrachte ein dreiviertel Jahr zu Hause.

Vom Burnout zum Erfolg



Zurück in der Berufswelt war Halbauer schnell klar, dass sie diese Art des Berufes nicht bis zu ihrer Pensionierung ausüben wollte.



"Dafür hatte ich in kurzer Zeit zuviele wertvolle Menschen verloren, die alle noch dies oder jenes erleben wollten und wo es dann einfach zu spät dafür war. Und nachdem ich nicht auch irgendwann einmal sagen wollte: 'hätte ich es doch zumindest versucht', sprang ich in die Selbständigkeit"

schildert Halbauer ihren entscheidenenden Schritt in die Selbständigkeit.

Dinge bewegen

Die Geschäftsidee zur Schrankflüsterin war 2016 vorab stundenweise geboren. Egal ob es um ein Zuhause, ein Dachboden oder um ein Büro geht, kein Schrank hauptsächlich in Niederösterreich und Wien ist vor ihr sicher.



"Ich bin immer wieder begeistert zu sehen, was das gemeinsame Ausmisten mit meinen Kunden macht. Es bewegt sich etwas, wenn man die Dinge bewegt. Ich empfehle bei Menschen die gerade etwas feststecken, auszusortieren. Gerade im Büro wird man oft betriebsblind",

erzählt Halbauer begeistert. Seit 2020 wurde ihre Leidenschaft zu ihrem Hauptberuf. Kaum ein Teil kommt zum Müll, denn das Meiste wird in der Region beispielsweise beim SamLa oder beim Karusell verschenkt.

Gründung von Aufräumcoaches

Weiters gehört die 57jährige zu den Mitinitiatoren der #DieOrdungsCoaches aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit dem Schwerpunkt auf Vermittlung von Aufräumcoaches in der Nähe.