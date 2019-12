So gut geht’s unserer Wirtschaft

Letzter Teil unserer Serie zur GR-Wahl 2020: Wie ist es um die Wirtschaft bei uns im Bezirk bestellt?

REGION PURKERSDORF (ae). Rund 830.000 Niederösterreicher gehen einer Arbeit nach. Doch nicht jeder arbeitet direkt vor der eigenen Haustür, denn die Arbeitsplätze sind ungleich verteilt. In unserer Region gibt es immerhin rund 7770 Jobs – wir stellen heute beispielhaft drei Brötchengeber vor.

Quereinsteiger

Ein Vorzeigebetrieb ist die Firma Mesonic und Schlosspark Mauerbach. Zum einen produziert man mit 40 Mitarbeitern Software, zum anderen führt man ein erstklassiges Hotel, das wiederum 60 Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Darüber hinaus werden derzeit sieben Lehrlinge ausgebildet. „Die Softwarefirma gibt es seit 40 Jahren und der Standort war schon immer Mauerbach – weil sie von einer örtlichen Familie gegründet wurde“, erzählt Geschäftsführer Gerald Schnabl, „Ursprünglich war unser Büro bei der Kartause, vor 15 Jahren kauften wir dann das Grundstück des Schlossparks, weil wir uns vergrößern wollten.“ Weil Mesonic auch viele Seminare veranstaltet, kam man auf die Idee, ein kleines Hotel dazu zu bauen – heute ist es auf 86-Deluxe-Zimmer angewachsen und hat sich längst auch unter Wellnessfreunden einen Namen gemacht. Besonders stolz ist man auf die Verleihung von zwei Lilien im neuesten Relax-Guide, als einziges Hotel im Wiener Umkreis.

Langsam wachsen

Deutlich kleiner aber nicht weniger dynamisch ist das junge Unternehmen Blonde Communication mit Sitz in der Purkersdorfer Kaiser-Josef-Straße. Die beiden Inhaberinnen Nisa Maier-Grundböck und Rhea Müllner hat es 2016 hierher verschlagen, Nisa: „Wir haben lange in Wien bei Agenturen gearbeitet. Wir wollten uns selbständig machen und haben bewusst eine Adresse in Niederösterreich gesucht – die Unternehmerlandschaft hier ist sehr vielfältig und wir waren uns sicher, es besteht großer Bedarf an unseren Kommunikationsdienstleistungen.“ Da Nisa in Tullnerbach aufgewachsen ist und in Purkersdorf zur Schule ging, lag unsere Region auf der Hand. Mit Eventmanagement, PR und Social Media für kleine und mittlere Unternehmen bieten die beiden Blondinen offensichtlich genau das, was der Markt braucht. „Es lief von Start weg noch besser als erhofft, wir konnten sogar schon wachsen und haben heute zwei sehr liebe Angestellte, die uns unterstützen“, sind die beiden froh, den Schritt getan zu haben.

Viele Betriebe unter einem Dach

In Wolfsgraben gibt es sogar einen Wirtschaftspark. Rund 50 Menschen gehen hier täglich zur Arbeit, aufgeteilt auf 20 Betriebe. Die Palette reicht vom Gemeindeamt über die Post bis hin zum EDV-Spezialisten und zum Umweltmonitoringbetrieb. „Ich war auf der Suche nach einem Büro in meiner Wohngegend“, sagt Miteigentümer und Geschäftsführer, der Purkersdorfer Michael Holzer, „Dieses Objekt hatte früher einer Computerfirma gehört, die ist abgesiedelt und es stand leer. Da kam ich auf die Idee mit dem Wirtschaftspark“. Natürlich war es ein Risiko, in der ländlichen Abgeschiedenheit Wolfsgrabens so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, Holzer: „Ich habe es trotzdem probiert. Es hat auch ganze zwei Jahre gedauert, bis es gut lief. Aber nun sind wir voll“.

Stetiger Aufwärtstrend im Bezirk Purkersdorf

In unseren sechs Gemeinden leben knapp 15.000 Erwerbstätige. Ein Großteil davon pendelt nach Wien, ein Teil zwischen den Gemeinden, aber immerhin haben mehr als 3000 Menschen ihren Arbeitsplatz direkt im Wohnort. Insgesamt gibt es rund 2800 Betriebe die in Summe 7770 Arbeitsplätze bieten – aufgeteilt nach Gemeinden:

1. Purkersdorf 664

2. Pressbaum 525

3. Gablitz 384

4. Mauerbach 233

5. Tullnerbach 221

6. Wolfsgraben 149

Bei den Sparten sind nach wie vor die meisten Unternehmen im Gewerbe und Handwerk angesiedelt (38 %), dicht gefolgt von Handel sowie Information & Consulting (jeweils 24 %). Die Entwicklung in den letzten Jahren war sehr positiv, in der Zeit von 2017 bis zum 3. Quartal 2019 sind über 100 Unternehmen neu im Bezirk dazu gekommen.