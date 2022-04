Vom Land kommt nun endgültig das "Okay" für die weitere Planung.

PURKERSDORF/GABLITZ. In den Fall der gemeinsamen Volksschule mit Purkersdorf und Gablitz kommt nun immer mehr Bewegung rein. Bisher hat man das "Okay" vom Land abgewartet (die BezirksBlätter berichteten). Das hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nun erteilt. Nun startet die Standortsuche. Nach Ostern geht es weiter im Bildungsausschuss.

Zusätzliches Angebot

"Die neue Schule soll als zusätzliches Angebot dienen", erzählt Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler. Natürlich wird ein Standort auch in Gablitz in Betracht gezogen. "Der Verkehrsfluss geht aber Richtung Wien", erläutert der Orts-Chef in Hinsicht auf die Ökologie.



"Mit den Experten des Landes werden wir nun prüfen, ob die Erweiterung beider Schulen sinnvoller ist oder ein gemeinsames, drittes Gebäude, das als Ganztagesschule geführt werden könnte",

sagt Gablitzer Bürgermeister Michael Cech. Für ihn ist vor allem die Wahlfreiheit für die Familien wichtig. "Mir ist volle Wahlfreiheit für das bevorzugte Schulmodell für alle Familien besonders wichtig. Und dass wir für das kommende Jahrzehnt immer ausreichend Schulplätze und perfekte Ausstattung für Kinder und Pädagoginnen bieten können", ergänzt Cech.