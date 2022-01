Vertraut und doch neu – Notariat am Hauptplatz

Der griechische Philosoph Heraklit hat es auf den Punkt gebracht „Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung“. Das gilt auch für das Notariat am Hauptplatz.



PURKERSDORF. Notar Günther Fuchs hat sich nach 20 gemeinsamen Berufsjahren von seinem Notarpartner Dr. Reim getrennt.

Für seine Mandanten ändert sich wenig. Der renommierte Standort am Hauptplatz 3 – seit 1851 besteht hier ein Notariat – bleibt bestehen, ebenso die umfangreiche Fachkompetenz. Egal ob es um Kaufverträge, Schenkungen, Gesellschaften, Umgründungen, Erbschaften, Beglaubigungen oder sonstige sensible Sachverhalte geht, Notar Fuchs wickelt alle notariellen Angelegenheiten mit dem Hauptaugenmerk auf die Qualität und Kompetenz vertraulich und zuverlässig ab. Mit seinen vier weiteren erfahrenen Juristen Mag. Martin Galoppi, Mag. Stephanie Salat, Mag. Maria Redl und Mag. Karin Baumgarth im Team finden sich Spezialisten für jedes Fachgebiet und Anliegen. Wegen der zunehmenden Komplexität der Fragestellungen und Aufgaben ist gerade heute in jedem Bereich eine ausreichende Spezialisierung erforderlich.

Zur Neustrukturierung der Kanzlei sagt er: „Nach dem vergangenen Jahr voller Herausforderungen und Anstrengungen für uns alle, schauen wir nun optimistisch und klar strukturiert in die Zukunft. Wir wissen nicht, was 2022 bereit hält, wie immer, wir werden jedenfalls verantwortungsbewusst und engagiert für unsere Mandanten da sein.“