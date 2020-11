PRESSBAUM. Der engagierte Unternehmer Bernhard Diernegger aus Pressbaum präsentierte sein Portfolio aus Open Source Softwarelösungen mit viel Enthusiasmus und Begeisterung für seine Produkte. Das Unternehmen SecSelS e.U. hat seinen Sitz in Pressbaum, agiert weltweit und hat Partner in Australien, Luxemburg und Deutschland. Mit dieser Art zu arbeiten trifft er den Zeitgeist und bringt internationalen Flair in die Wienerwaldregion. Mit seiner Serviceorientierung beantwortet er gerne alle Anliegen seiner Kunden zu seinen Dienstleistungen und überzeugt durch ein breites Wissen und seine Lösungsorientiertheit – ein must have in der Softwarebranche. „Ein spannendes Treffen mit einem Vollblutunternehmer,“ fanden Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzende Purkersdorf Anja Rechberger und Außenstellenleiter Ramazan Serttas.