Das sind die gefährlichsten Strecken im Bezirk. Doch es wird viel getan um die Straßen sicher zu machen.



REGION PURKERSDORF. Oft reichen schon ein paar Striche, um die Unfallzahl an einem Hotspot deutlich zu senken. Von Bodenmarkierungen über Verkehrszeichen bis hin zu größeren Umbauten, rund 100 Gefahrenstellen entschärft der NÖ Straßendienst pro Jahr. Das ist auch notwendig, denn im vergangenen Jahr sind in Niederösterreich 101 Menschen bei Unfällen gestorben. Auch die aktuelle Jahresbilanz für "Purkersdorf" öffnet die Augen: 37 mal hat es bei uns gekracht, 45 Menschen sind dabei verletzt worden, aber 0 haben auf den Straßen Purkersdorfs ihr Leben verloren. Wir sehen uns Häufungspunkte an und zeigen, was zur Entschärfung getan wird.

Unfallstrecke: B1

"In Purkersdorf haben wir - aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens - entlang der B1, Linzerstraße bis Wienerstraße, unseren Unfall-Hot-Spot. Auf der B44 gibt es beispielsweise fast keine Unfälle", sagt Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler den Bezirksblättern. Eine Stelle, die als gefährlich erscheint, da es sich hier um eine unübersichtliche Straße handelt, war die Deutschwaldstraße - hier wurde schon mit einer 30er-Zone abgemildert.

Vorbildwirkung

"Bei uns in Gablitz ist aufgrund der Verkehrsfrequenz und der Geschwindigkeit natürlich die B1 der 'Hot-Spot'",

sagt Bürgermeister Michael Cech aus Gablitz. Es wurden daraufhin in den letzten Jahren bereits Maßnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit gesetzt. Die Mittel-Verkehrsinseln und die „roten“ Fußgängerübergänge sollen Anrainer sowie Verkehrsteilnehmer vor Unfällen schützen. Anrainer neben dem Übergang bei der Poststelle berichteten dem Bürgermeister über eine deutliche Verringerung der Geschwindigkeit.



"Zusätzlich messen wir mit mobilen Geschwindigkeits-Anzeigegeräten die Geschwindigkeit. Wo immer uns Anrainer von hohen Geschwindigkeiten berichten, stellen wir diese mobilen Messgeräte auf",

erzählt der Bürgermeister weiters. Sie zeigen nicht nur die über einen längeren Zeitraum gefahrenen Geschwindigkeiten sondern wirken vielmehr bei vielen Autofahrern auch gleich bewusstseins- und disziplinbildend.

Neue Pläne

Der Bürgermeister bemüht sich zukünftig im gesamten Gablitzer Ortsgebiet „Tempo 50“ für die B1 zu erreichen. "Bei der Neugestaltung des Gablitzer Zentrums ist mir Verkehrssicherheit ein besonderes Anliegen, insbesondere auch in der Ferdinand-Ebnergasse um die Volksschule. Das werde ich in einer Projektgruppe mit allen Betroffenen in diesem Jahr planen", so Cech abschließend.