Vor 25 Jahren gründete der Gablitzer Musikproduzent Georg Ragyoczy das Independent-Musiklabel “Elephant-Records Austria”. Insgesamt 373 CD-Produktionen wurden in dieser Zeit

produziert und veröffentlicht.

“Ich habe das Label 1997 gegründet um meine Eigenproduktionen zu veröffentlichen,

stellte es aber allen Musikschaffenden zur Verfügung, die es für ihre Werkveröffentlichungen

benötigten. Von Klassik bis Jazz über Pop, Rock, HipHop bis hin zu Volksmusik, Mittelaltermusik,

NewWave und anderen Stilrichtungen habe ich in allen Genres Aufnahmen gemacht

bzw. auch ‘nur’ veröffentlicht. Es ging von der reinen Demo-CD bis hin zum vollen CD-Album.

373 Produktionen sind es insgesamt, nicht berücksichtigt die reinen Demos im Rahmen

der Förderprojekte, die ausschliesslich zu PR-Zwecken hergestellt wurden. Da kommen

noch mal gut 30 dazu.

Spass hat es mir immer gemacht und tut es auch heute noch, insbes. bei der Hilfestellung

für den Musikschaffendennachwuchs. Es wird weitergehen und was die Zeit bringt,

werden wir sehen. Noch brenne ich für die Musik und hoffe dass es noch lange sein wird”,

so Georg Ragyoczy (63) zum Jubiläum seines Musiklabels.