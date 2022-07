Nach drei Jahren coronabedingter Pause stand am Samstag das 31. Gablitzer Dorffest auf dem Programm. Perfekte Wetter-Rahmenbedingungen, die zahlreichen Stände und das musikalische- und Kinder-Programm lockten schon ab 15.00 Uhr tausende Gablitzerinnen und Gablitzer wie Besucher aus den Nachbargemeinden in das Gablitzer Zentrum.

Nach der offiziellen Eröffnung und Bieranstich eines Fasses Gablitzer Privatbier durch Bürgermeister Michael Cech und Braumeister Markus Führer führte ORF-Modelady Martina Reuter charmant durch das Programm.

Organisatorin Manuela Dundler-Strasser: "Ich freue mich riesig, dass wir endlich wieder gemeinsam feiern können und sich heute Menschen treffen, die sich lange nicht gesehen. Das ist der Zweck des Dorffestes, ein Fest für die ganze Familie. Und die "Familie Gablitz" ist endlich wieder gemeinsam im Dorf".

Ebenfalls zu Gast waren Nationalratsanbgeordneter Friedrich Ofenauer, Bürgermeisterin Claudia Bock aus Wolfsgraben, GGR. Michael Strozer aus Mauerbach und am ersten Tag seiner Pension Amtsleiter aD. Dr. Hannes Fronz.

Bürgermeister Michael Cech: „Das Dorffest ist wieder der perfekte Start in den Gablitzer Sommer, mit dem Gablitzer Ferienspiel und viel Kunst wird es aber auch all jenen nicht langweilig, die bei uns in Gablitz bleiben. Ich freue mich auch schon auf schöne Abende in den Gastgärten von Gablitz und der Region.“