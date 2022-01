Die Kritik um die Bebauungspläne im Ortszentrum von Gablitz reißt nicht ab. Die Bürgerinitiative Gablitz (BIG) sorgt sich vor allem um das zu erwartende massiv zunehmende Verkehrsaufkommen durch die geplanten 152 Wohnungen und 120 Plätze für das Pensionistenheim und damit um die Sicherheit insbesondere der Kinder. Konkret wird unter anderem im Bereich des Dorfkerns eine Begegnungszone gefordert mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 (30) km/h.

Darüber hinaus werden im derzeit geplanten Projekt negative Auswirkungen auf Boden- und Gewässerqualität und damit auf die Lebensgrundlagen der im Fischereirevier heimischen Bachforelle befürchtet. Der Initiator der Bürgerinitiative Horst Krumholz erinnert daran, dass Gablitz seit 2009 Mitglied des Europäischen Bodenbündnisses ist und sich damit zum aktiven Schutz des Bodens bekannt hat, der auch im Örtlichen Entwicklungskonzept 2017 festgeschrieben wurde. Eine Renaturierung des Gablitzbaches mit natürlichem Bewuchs in Kooperation mit den Bundesforsten (wie z.B. am Wienflussweg in Wien) würde positive Effekte für Mensch und Fisch bewirken.

Im Prozess der Bürgerbeteiligung, der im bereits erwähnten Entwicklungskonzept mündete, sprachen sich die Beteiligten klar für ein langsames Bevölkerungswachstum und gegen Wohnblöcke aus. Darüber hinaus wurde für das Ortszentrum der Wunsch nach vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten und Nahversorgung deutlich. Im vorliegenden Bebauungskonzept spiegelt sich kaum etwas davon wider.

In den bisherigen Gesprächen der Bürgerinitiative mit den Gemeindeverantwortlichen war nur wenig Bereitschaft zu erkennen, auf die Bedenken und Vorschläge einzugehen.

Um den Forderungen noch mehr Nachdruck zu verleihen besteht die Möglichkeit, sich an der Unterschriftenaktion zu beteiligen. Im Petitionstext wird ausführlich über die Hintergründe informiert und in der Rubrik "Neuigkeiten" kann die aktuelle Diskussion genau mitverfolgt werden.