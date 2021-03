Dackelmischling Penny ist in 3062 Kirchstetten am 5.3.2021 entlaufen.

Penny kommt aus dem Tierheim und hat in der Vergangenheit leider viele negative Erfahrungen gemacht. Sie hat kaum Vertrauen in Menschen und ist sehr scheu und ängstlich, daher bitte keine Lock- oder Fangversuche.

NUR Sichtungen bitte am besten mit Foto an 0664 9486186 oder an HET ( dem Hunde entlaufen Team ) des TSV Hunde entlaufen 0664 91 49 350 melden.