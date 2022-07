Feierlich wurde die Fronleichnamsprozession in Rekawinkel am Donnerstag, den 16.6 begangen. Pfarrer Mag. Johann Georg Herberstein trug die Monstranz zu den Stationsaltären und las aus dem Evangelium. Viele Gläubige nahmen an der Prozession teil- unter anderen auch eine Abordnung der Feuerwehr Rekawinkel. Musikalisch begleitet wurde der Zug von Drehorgelspieler Christian Wittmann. Wieder bei der Kirche angekommen, konnte sich jeder mit Speis und Trank stärken.