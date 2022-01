Seit 2016 wird in Gablitz bereits über die Idee eines neuen Ortszentrums gesprochen. Da die ursprünglichen Ankündigungen und Versprechen von den aktuellen Projektplänen drastisch abweichen, fordert die GRÜNE Liste Gablitz nun eine Sondersitzung. Dort soll öffentlich über die vorliegenden Pläne gesprochen und bestehende Einflussmöglichkeiten der Gemeinde eruiert bzw. ergriffen werden.

Von 45 auf 272 Wohneinheiten

"Während bei Bevölkerungsworkshops 2017 noch von ca. 45 Wohnungen im Zentrum und einer Vielzahl an öffentlicher Infrastruktur (Festhalle, Bibliothek, Jugendzentrum, einem großen Hauptplatz etc.) die Rede war, sind in den jetzt vorgestellten Plänen tatsächlich 152 neue Wohnungen, ein kleiner Gemeindesaal sowie zusätzlich 120 Wohneinheiten des Pflegeheims vorgesehen - ohne wesentlicher neuer Infrastruktur. Statt der angekündigten 45 Wohnungen, werden es nun im Zentrum also 272 Wohnungen sein", schreibt die GRÜNE Liste in einem offenen Brief an die anderen Gablitzer Parteien.

Verkehrsbelastung ungelöst

Gemäß den Berechnungen der Bauträger:innen führen die Projektpläne zu einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von mindestens 600-680 Kfz-Fahrten pro Tag. "Eine große Belastung für ein Zentrum, das eigentlich lebenswert und attraktiv für alle Menschen sein soll.

Ohne Vorliegen eines Gesamtkonzeptes und einer akzeptablen Verkehrslösung soll dennoch bereits Anfang 2022 mit dem Bau des neuen Ortszentrums begonnen werden", argumentieren die GRÜNEN weiter.

Zudem wird unterstrichen, dass die Wünsche der Bürger:innen, die im Rahmen von Veranstaltungen in den letzten Jahren gesammelt wurden (etwa Jugendzentrum, Platz für Vereine- Co-Working Spaces, leistbares Wohnen, Erhalt des Dorfcharakters, Kulturzentrum, Verkehrsberuhigung, etc.), sich in den vorliegenden Plänen kaum wieder finden.

Unterstützung aus anderen Parteien erforderlich

Damit eine Sondersitzung zum Ortszentrum stattfinden kann, brauchen die GRÜNEN die Unterstützung von mindestens drei weiteren Gemeinderät:innen einer anderen Partei. "Uns ist klar, dass wir in vielen inhaltlichen Punkten wohl nicht einer Meinung sind. Wir hoffen jedoch, dass die legitimen Bedenken aus der Bevölkerung sowie die spürbare Enttäuschung über die vorgelegten Projektpläne uns alle dazu bringen, als demokratisch gewählte Vertreter:innen dieser Bevölkerung, offen und transparent über diese Punkte in einer Sitzung zu sprechen", appelliert die GRÜNE Liste.