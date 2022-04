OBSTBAUMAKTION 2022

Das Biosphärenpark Wienerwald Management unterstützt, im Rahmen seiner Obstbaumaktion 2022, Interessierte bei der Neupflanzung von Obstbäumen in Wien und Niederösterreich. Bestellt werden kann vom 1. April bis zum 30. Juni 2022. Details zu den Bedingungen für eine geförderte Bestellung sowie die verfügbaren Sorten finden Sie in den Bestellformularen auf der Website des UNESCO Biosphärenpark Wienerwald unter www.bpww.at/obstbaumaktion2022.



Bestellungen werden bis zum 30. Juni 2022 entgegengenommen

Weingartenpfirsiche, Mandeln, Kirschen, Äpfel, Dirndln, Nüsse, Elsbeere oder Speierling - lange Zeit wurden diese Früchte in der traditionellen Kulturlandschaft - auf Streuobstwiesen, in Weingärten, aber auch als Alleen - kultiviert. Heute sind hochstämmige Obstbäume in den Weingärten aber auch generell im Wienerwald zur Seltenheit geworden. Dabei gehören Streuobstwiesen mit mehreren tausend verschiedenen Tier- und Pflanzenarten zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. „Steuobstwiesen prägen das Landschaftsbild, leisten einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt und liefern natürlich auch wertvolle und qualitativ hochwertige Produkte. Mit der Obstbaumaktion wollen wir die Streuobstwiesen erhalten, damit wir auch in Zukunft noch Weingartenpfirsiche, Kirschen, Äpfel, Dirndln und Elsbeeren direkt aus dem Wienerwald haben können.“, sind sich LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf und Wiens Klimastadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky einig.

Sie haben eine landwirtschaftlich gewidmete Fläche in den niederösterreichischen Gemeinden des Biosphärenpark Wienerwald oder im ländlichen Gebiet der Wiener Biosphärenpark-Bezirke und möchten eine Streuobstwiese anlegen bzw. Ihre Bestände erweitern? Dann bestellen Sie bis zum 30. Juni 2022. Details zu den Bedingungen für eine geförderte Bestellung sowie die verfügbaren Sorten finden Sie in den Bestellformularen auf der Website des UNESCO Biosphärenpark Wienerwald unter www.bpww.at/obstbaumaktion2022. „Gerne beraten wir Sie bei der standortgerechten Auswahl der Obstbäume und der auszupflanzenden Fläche“, ruft Biosphärenpark Direktor DI Andreas Weiß zur Bestellung auf.

Richtige Pflege der Obstbäume sichert den Bestand nachhaltig

Neben der Neupflanzung ist auch die Erhaltung der Streuobstwiesen ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt. Aus diesem Grund bietet das Biosphärenpark Wienerwald Management auch Obstbaumschnittkurse zur fachgerechten Pflege der Obstbäume an. Die nächsten Termine finden Sie auf der Website des Biosphärenpark Wienerwald unter www.bpww.at . Für BestellerInnen der Obstbaumaktion gelten ermäßigte Preise!

Die Obstbaumaktionen des Biosphärenpark Wienerwald Managements werden in Wien aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes sowie dem Land Wien und in Niederösterreich aus Mitteln des Niederösterreichischen Landschaftsfonds gefördert.