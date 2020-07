Der Traditionslauf des ASV Pressbaum-Freizeitsport lädt wieder Jung und Alt zum Mitmachen auf der Siedlung ein. Die Strecke führt durch wunderschönes Wienerwaldgelände, auf Waldwegen, Forststraßen, Waldböden, Wiesen und kurz auch auf Asphalt.

PRESSBAUM. (pa) Am 12. September 2020 findet als Auftakt zu „ 60 Jahre ASV Pressbaum – 1960 – 2020“ der 56. Geländelauf rund um den Karriegel statt. Start und Ziel befinden sich traditionell wieder beim Wasserspeicher am Ende der Karriegelstraße in Pressbaum, werden jedoch durch die Auflagen der Corona-Pandemie, unter anderem durch die Hygiene-Vorschriften, die Abstandsregeln und vor allem durch den Wegfall des Massenstarts wesentlich verändert. Die Vorgaben werden konstruktiv umgesetzt, aber dies wird man ohnehin nicht vorausschauend regeln können. Mit dem Corona-Beauftragten der Stadtgemeinde Pressbaum Karl Gieszer, wurde diesbezüglich Kontakt aufgenommen.

Infos zur Streckenführung

Der Hauptbewerb für allgemeine Klasse, Junioren, alle Altersklassen für Damen und Herren führt unverändert, etwa 7.800 Meter vom Wasserspeicher-Siedlung über Heinrichwiese – Karriegel – am Hagen – Haitzawinkel – zurück zur Siedlung. Die Rahmenbewerbe für Kinder ab zwei Jahren, Schüler, Jugendliche finden auf dem jeweiligen Alter angepassten kurzen Strecken statt. Die wesentlichste Änderung stellt jedoch der Verzicht auf den bisherigen Massenstart dar. Die Zeitnehmung passiert per Transponder als Einzel-Zeitlauf mit Klassen/Gruppenwertung.Startblöcke/Zeitblöcke werden für 9:00 Uhr, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 für jeweils ca.20 Läufer vorgesehen. Innerhalb des Blocks kann dann gegen Voranmeldung jede Minute einzeln gestartet werden. Ab 14:00 beginnen dann die Kinderbewerbe. Das entsprechende Zeitnehmungssystem wird von der Firma Raceresult bereitgestellt und abgewickelt. Die Endergebnisse sind am 12.Sept. ab 19:00 Uhr online verfügbar.