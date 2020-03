PRESSBAUM. (pa) Das erste ÖBV Schüler Ranglistenturnier 2020 wurde von Wr. Neustadt im City & Country Club in Wien ausgetragen. Nur die drei Spieler Mia Gindulin Jonas und Benjamin Miltner des ASV Pressbaum Badminton konnten teilnehmen,

Erstes ÖBV Turnier gewonnen

Nachdem Mia bisher bei den niederösterreichischen Turnieren aufgrund dem Mangel an Mädchen immer in gemischten Bewerben antreten musste, traf sie nun erstmals im Wettbewerb auf Spielerinnen ihres Alters. Mia konnte ihr erstes Gruppenspiel klar gegen Leona Mayr aus Ohlsdorf gewinnen. Im zweiten Spiel gegen Ziling Zhan hielt Mia im ersten Satz sehr gut mit, verlor aber knapp mit 19:21. Dann kam Mia aber immer besser ins Spiel und konnte Sätze zwei und drei für sich entscheiden und so sensationell die Gruppe gewinnen. Im Finale wartete die Siegerin der Gruppe zwei, Luisa Wutte aus Kärnten. Im dritten Satz spielte Mia ihre Stärken aus und holte sich Satz drei sehr deutlich mit 21:7 und somit ihren ersten ÖBV Turniersieg.

Dritter Platz an Pressbaum



Im Mixed U11 trat Mia gemeinsam mit Bastian Klinka aus St. Pölten an. Ihr erstes Spiel konnten die Beiden sicher in zwei Sätzen für sich entscheiden und somit ins Halbfinale einziehen. Dort trafen sie auf die späteren Gewinner Zhang / Wutte aus Kärnten, die ihnen auch sichtbar überlegen waren. Trotz der Zwei-Satz Niederlage im Halbfinale konnten sich Mia und Bastian über den guten dritten Platz freuen.

Ein starkes Turnier

Die beiden Miltner Brüder starteten im HE15 und HD U15. Im HE U15 traf Benjamin gleich in Runde eins auf Oscar Acimovic aus Wien. In zwei knappen Sätzen konnte er das Spiel mit 21:19 und 21:18 für sich entscheiden und so ins Viertelfinale einziehen. Auch das nächste Spiel gegen Kevin Ge aus Simmering gewann Jonas klar in zwei Sätzen und zog somit ins Halbfinale ein. Auch im Finale bot Jonas ein gutes Spiel, musste sich aber leider sehr knapp geschlagen geben und erreichte den zweiten Platz. Im HD U15 trafen Jonas und Benjamin im ersten Spiel auf die Paarung Chung / Moosbrunner, aber mit 21:5 und 21:6 zogen sie überlegen ins Viertelfinale ein. Das Halbfinale gegen Truchanowicz-Schwarz / Settypalli war dann wieder eine erstaunlich klare Angelegenheit für die Miltner Brüder. Mit einem 2-Satzsieg (21:11, 21:12) zogen sie ins Finale ein und holten den zweiten Platz.