GABLITZ. Motiviert laufen die Vorbereitungen der Kampfmannschaft des SV car-rep Gablitz voll nach Plan. Am Sonntag konnten die Fussballer im vierten Vorbereitungsmatch zum dritten Mal in Folge als Sieger vom Platz gehen. „Natürlich ist noch Luft nach oben, zu Meisterschaftsbeginn werden wir auf jeden Fall voll fokussiert da sein. Die Trainingsbeteiligung der Spieler ist sehr gut, es gibt nur wenige Ausfälle durch kleinere Verletzungen. Nächsten Freitag spielen wir gegen den ersten FC Bisamberg aus der zweiten Landesliga, danach wissen wir wo wir stehen“, meint Trainer Thomas Skaloud zufrieden.

Starke Veränderungen

Im Winter hat sich der Verein an mehreren Positionen mit neuen Spielern verstärkt, die sich bereits sehr gut ins Team integriert haben. Mit einer neuen Physiotherapeutin kümmert man sich nun im Team um die Fitness der Spieler. Auch im Nachwuchs soll es künftig ein fixes Angebot mit einem Team von Sportmedizinern und Physiotherapeuten für alle Nachwuchskicker geben, um neben der Freude am Fußball und dem Training gesund und fit zu bleiben.

Live-Übertragungen

Neo-Präsident Michael Schramek will beim SV car-rep Gablitz viele neue Akzente setzen: „Wir werden weiter in die Infrastruktur der Sportanlage investieren, einige Projekte sind ja bereits in Umsetzung. Derzeit bringen wir den Rasen des Spielfelds in einen optimalen Zustand für den Meisterschaftsbeginn“. Zu den Heimspielen hat der Verein einen neuen Platzsprecher engagiert und zusätzlich werden diese auch im Livestream auf YouTube zu sehen sein. „Wir wollen damit den Zuschauern ein neues Erlebnis am Platz bieten“, so Obmann Andreas Forche.