Neueröffnung „Lieblingsschrank - Boutique mit Bistro“

PRESSBAUM. Gat und Manfred Ringdorfer haben in Pressbaum mit einem neuen Konzept den „Lieblingsschrank“ eröffnet. Das Konzept kombiniert eine Boutique mit einem Bistro, dadurch können die Kunden nicht nur Modeartikel erwerben, sondern einfach nur eine Pause mit Kaffee und Tarte machen. Auch Schmuckliebhaber werden mit Modeschmuck der Purkersdorferinnen Pia und Karin Steinbichler, auch bekannt unter „Glückssache“, fündig.

„Wir bieten trendige Mode und Looks für jede Gelegenheit im neuen und stilvollen Ambiente und nehmen uns gerne Zeit für eine individuelle Beratung. In unserem Bistro servieren wir Montag bis Freitag kalte, pikante oder süße Tartes zum Kaffee, Tee und alkoholfreie Erfrischungen. Selbstverständlich bieten wir unsere Speisen und Getränke auch als take away an. Bei schönem Wetter ist unsere gemütliche Terrasse geöffnet. Was uns glücklich macht, ist, wenn wir sehen, dass unsere Kundinnen sich mit unserer Hilfe großartig und wohl fühlen“, erzählen Gat und Manfred Ringdorfer.

Zur Eröffnung gratulierten Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Ausschussmitglied Barbara Niederschick und Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten Gat und Manfred Ringdorfer alles Gute und weiterhin viel Erfolg.