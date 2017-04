GOSPEL project - GIVE THANKS

Purkersdorf : Stadtsaal Purkersdorf |

GIVE THANKS - die Powerstrategie zum Glück!

We have GOOD NEWS FOR YOU, und in Zeiten von Fake News & Co kann man solche guten Nachrichten auch wirklich brauchen!

Ja, es stimmt: Dankbarkeit ist eine Powerstrategie zu einem zufriedenen Leben!



Die mitreißenden Rhythmen von lateinamerikanischen und afrikanischen Musikeinflüssen beflügeln das Programm, das sich mit der Frage beschäftigt: Wie kann man unter schwierigen Lebensumständen dankbar sein?

Wenn Sie also ein Startkapital zum Glück vertragen können, bietet das neue Konzertprogramm von GOSPEL Project die besten Voraussetzungen dafür.