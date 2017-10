GUNKL Zwischen Ist und Soll

Auch interessant: Wir glauben, daß wir Menschen einander verstehen. Mhm. Und wenn man sagt:„Das Unsichtbare bleibt dem Auge meist verborgen.“ nicken die allermeisten gleich einmal in verzückter Betulichkeit so, als hätte man da etwas sehr Kluges gesagt.Die, die nach zwei Sekunden ein stumpfes Stöhnen von sich geben, mit denen ist ein sachlich ergiebiges Gespräch möglich.Die, die weiterhin nicken, sollte man in ihrem Glück lassen. _____________________________________________________________________________________________________

Einlass: 18:30 UhrBeginn: 19:30 UhrKarten:VVK oeticket: Karten online | Tel.: 0196096VVK "Die Bühne": e-mail Kartenreservierung | Tel: 02231 64853Karten Vorverkauf: € 23.- (Abholung an der Abendkassa)Karten Abendkassa: € 25.-Ermäßigungen:Schüler/Studenten/1424Jugend:karte NÖ (Ausweis) Ticketpreis € 10.-NÖN-Leserclub: € 2.- Ermäßigung pro Ticket für MitgliederÖ1-Club: 20% Ermäßigung pro Ticket (Club-Ausweis)Regionaler Vorverkauf: (ab Verfügbarkeit)NIKODEMUS / PurkersdorfHAAR-ATELIER Eva Böhm / GablitzRYDL´s Friseur+Haarreparatur / Purkersdorf