Naturfreunde Purkersdorf UNTERWEGS

23.09.2018, 21:04 Uhr

Auf den Spuren des Weins!

Am 21.9.2018 starteten die Purkersdorfer Naturfreunde ihre Kulturreise und das erste Ziel war der, in. Natürlich besichtigten wir auch die nette Stadt und ließen uns von einem Stadtführer die weiteren Sehenswürdikeiten des Ortes zeigen.Am nächsten Tag ging es von der Marburger Weinstraße weiter in die, wo wir Gamlitz, Ehrenhausen, Ratsch, Leutschach und Glanz mit der größten Traube aus Glas, erkundeten.Den Heimreisetag nutzen wir noch, ummit seiner berühmten Weinstraße kennen zu lernen. Bevor es danach endgültig heimwärts ging, machten wir noch einen Zwischenstopp in Ratschendorf bei. Hier wurde am berühmten Kamel- und Lamahof jedem etwas geboten.