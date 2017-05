Rotes Kreuz Garagenfest 2017

AT

Am Samstag, den 03. Juni 2017, öffnet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz ab 15:00 Uhr das Tor für das diesjährige Garagenfest.



Wir laden zu einem gemütlichen Beisammensein, welches von kulinarischen Köstlichkeiten, welche von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zubereitet werden, untermalt wird.



Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Kaiser-Josef-Straße 65 in Purkersdorf!