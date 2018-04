100 Jahre 1. Gablitzer Musikverein

22.04.2018, 15:05 Uhr

KOMMENTARWarum Jubiläen wichtig sindIst es ein Grund zu feiern wenn ein Verein 100 oder gar 145 Jahre alt geworden ist? Es ist doch an sich noch keine Leistung, bloß weil viel Zeit vergangen ist! Oder etwa doch? Benötigt es nicht mindestens genau so viel Fleiß und Energie, einen Verein aus einem Tief zu neuer Blüte zu führen, als einen neuen zu gründen? Mit Medaillen werden viele Funktionäre schon zu Lebzeiten für ihre ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet. Herausragende Funktionäre scheinen später einmal in der Vereinschronik auf. Anton Eckhart war so einer, der in den 1970er Jahren gemeinsam mit Kapellmeister Ernst Fieber den 1. Gablitzer Musikverein neu aufgebaut hat. Von der Jugendarbeit, die Fery Schirak bei der Feuerwehr im gleichen Zeitraum geleistet hat, profitieren die Purkersdorfer Florianis bis heute. Doch bevor ich zu viel von der guten, alten Zeit schreibe fällt mir ein, dass ich selbst schon seit genau 25 Jahren als Lokalreporter im Bezirk unterwegs bin und selbst ein Jubiläum feiere.