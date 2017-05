130 Jahr Feier "Feuerwehr in Rekawinkel"

08.05.2017, 15:15 Uhr

Dazu kamen die Kameraden der FF Pressbaum mit, die FF Purkersdorf mit, die FF Wolfsgraben mi, die FF Rappoltenkirchen mitdie FF Dornbach-Geigelberg mit, die FF Eichgraben mit, die FF Unter Oberndorf mit, die FF Tullnerbach mit, die FF Mauerbach mit, die FF Irenental mitundsowie Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzesund. Eröffnet wurde die Feier mit der Florianimesse durch. Danach brachteden Kameraden der Nachbargemeinden die Chronik zum Werdegang der Rekawinkler Feuerwehr nahe. Eine launige Rede dazu hielt auch, der anschließend Sen.das bronzene Ehrenzeichen in Würdigung für seine Verdienste um die Stadtgemeinde Pressbaum und die Wienerwaldregion verlieh., ebenfalls ein verdientes Mitglied, erhielt an diesem Festtag das silberne Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Pressbaum. Es gratulierten dazuund. Ein Überraschungspaket hielt indes das Kommando Rekawinkel für seine Kameraden bereit. Eine Wärmebildkamera, die einen Einsatz zur Glut-Nester-Bekämpfung oder Personen-Suche erheblich erleichtert. Das ließ die Herzen der Einsatzkräfte höher schlagen. Auch der in vielen Jahren unermüdliche Einsatz vonwurde gewürdigt. So meintein seiner Ansprache:"Ohne den guten Rückhalt und Einsatz der Ehefrauen wäre die freiwillige Feuerwehr in unserem Land nicht das, was sie heute ist!" Mit dem Einsatz und der Leistung der vielen Freiwilligen ist die Sicherheit der Bevölkerung damit auf einem sehr hohen Standard. Das und auch den "Zuwachs" der FF Rekawinkel, dieundseit Kurzem als neue Mitglieder verzeichnen darf, gab es bei Grillkotelett und Musik gebührend zu feiern.